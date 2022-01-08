Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Patrick fala sobre chegada ao São Paulo: 'Feliz em poder jogar no maior clube do Brasil'
futebol

Patrick fala sobre chegada ao São Paulo: 'Feliz em poder jogar no maior clube do Brasil'

Meio-campista irá defender o Tricolor pelas próximas duas temporadas. Em postagem nas redes sociais, jogador agradeceu a oportunidade e vibrou com a negociação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 18:31

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:31

O meio-campista Patrick, anunciado pelo São Paulo neste sábado (08), foi às redes sociais para falar pela primeira vez como jogador são-paulino. Em sua conta no Instagram, o 'Pantera Negra', como é conhecido, vibrou com a oportunidade de jogar no São Paulo, que segundo ele, é 'o maior clube do Brasil'.
- Feliz e MOTIVADO demais pelo novo ciclo, feliz em poder jogar no maior clube do Brasil, que sejamos felizes e vitoriosos juntos!! - escreveu o meio-campista. Patrick assinou contrato por duas temporadas, sendo o quarto reforço do Tricolor na janela. Antes dele, vieram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e o meia Alisson.
Crédito: PatrickfaloudasuachegadaaoSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados