Patrick fala sobre chegada ao São Paulo: 'Feliz em poder jogar no maior clube do Brasil'

O meio-campista Patrick, anunciado pelo São Paulo neste sábado (08), foi às redes sociais para falar pela primeira vez como jogador são-paulino. Em sua conta no Instagram, o 'Pantera Negra', como é conhecido, vibrou com a oportunidade de jogar no São Paulo, que segundo ele, é 'o maior clube do Brasil'.
- Feliz e MOTIVADO demais pelo novo ciclo, feliz em poder jogar no maior clube do Brasil, que sejamos felizes e vitoriosos juntos!! - escreveu o meio-campista. Patrick assinou contrato por duas temporadas, sendo o quarto reforço do Tricolor na janela. Antes dele, vieram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e o meia Alisson.