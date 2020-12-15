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futebol

Patrick fala sobre chance que recebeu de Portaluppi

Prata da casa pôde entrar em campo diante do Goiás, em jogo disputado no último sábado, na Serrinha...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 00:05

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 00:05

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Prata da casa do Grêmio, o meia Patrick voltou a campo pela equipe principal do Grêmio. Os gaúchos enfrentaram o Goiás, no último sábado, e o meia entrou aos 34 minutos da etapa complementar.Destaque na equipe de Transição do Grêmio, o meia viajou com a delegação principal para atuar contra o Verdão e no dia seguinte entrou em campo para ajudar o sub-23 diante do Vila Nova.
Contente pela oportunidade que recebeu de Portaluppi, o jovem não escondeu a satisfação com o seu crescimento dentro do clube. 'Fiquei muito feliz em estar de volta a um jogo do time principal. Sempre trabalho buscando dar o meu melhor para ajudar o Grêmio e meus companheiros. Além de jogar no sábado eu pude ajudar no domingo a equipe de transição e conseguimos uma importante vitória para seguirmos em busca do nosso objetivo que é o título', diz Patrick.

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