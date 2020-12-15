Patrick fala sobre chance que recebeu de Portaluppi

Prata da casa do Grêmio, o meia Patrick voltou a campo pela equipe principal do Grêmio. Os gaúchos enfrentaram o Goiás, no último sábado, e o meia entrou aos 34 minutos da etapa complementar.Destaque na equipe de Transição do Grêmio, o meia viajou com a delegação principal para atuar contra o Verdão e no dia seguinte entrou em campo para ajudar o sub-23 diante do Vila Nova.

Contente pela oportunidade que recebeu de Portaluppi, o jovem não escondeu a satisfação com o seu crescimento dentro do clube. 'Fiquei muito feliz em estar de volta a um jogo do time principal. Sempre trabalho buscando dar o meu melhor para ajudar o Grêmio e meus companheiros. Além de jogar no sábado eu pude ajudar no domingo a equipe de transição e conseguimos uma importante vitória para seguirmos em busca do nosso objetivo que é o título', diz Patrick.