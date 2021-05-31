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futebol

Patrick deve ganhar uma vaga no time do Inter contra o Vitória

Volante está recuperado de lesão muscular e apresentou um bom desempenho diante do Sport...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:15
Crédito: Meio-campista está há três anos no Colorado (Ricardo Duarte/Internacional
A semana do Internacional será intensa. Na Terceira Fase da Copa do Brasil, o Colorado vai até Salvador para medir forças contra o Vitória, no Barradão.
+ Novela de Gerson perto de definição, Chelsea pensa em reforços para o ataque… O Dia do Mercado
Assim que o time se reapresentar na terça-feira, a comissão técnica de Miguel Ángel Ramírez terá em mãos a condição física de cada atleta e vai definir a escalação.
A principal novidade pode ser o volante Patrick, que voltou de contusão na estreia do Brasileirão e foi bem.
Caso o pantera volte ao time, Caio Vidal será o escolhido para deixar o grupo de titulares. No ataque, Yuri Alberto e Mauricio devem ser mantidos.
Confira a provável escalação: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson e Taison; Caio Vidal (Patrick), Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Mauricio.

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