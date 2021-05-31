Patrick deve ganhar uma vaga no time do Inter contra o Vitória

A semana do Internacional será intensa. Na Terceira Fase da Copa do Brasil, o Colorado vai até Salvador para medir forças contra o Vitória, no Barradão.
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Assim que o time se reapresentar na terça-feira, a comissão técnica de Miguel Ángel Ramírez terá em mãos a condição física de cada atleta e vai definir a escalação.
A principal novidade pode ser o volante Patrick, que voltou de contusão na estreia do Brasileirão e foi bem.
Caso o pantera volte ao time, Caio Vidal será o escolhido para deixar o grupo de titulares. No ataque, Yuri Alberto e Mauricio devem ser mantidos.
Confira a provável escalação: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson e Taison; Caio Vidal (Patrick), Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Mauricio.