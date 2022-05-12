Patrick Carvalho mira acesso à Série C e sonha com artilharia nacional

Em bom momento pelo Nova Venécia, do Espírito Santo, o atacante Patrick Carvalho se credencia a brigar pela artilharia do futebol nacional em 2022. Com 11 gols na temporada, o jogador de 25 anos tem ajudado o time na disputa da Série D do Brasileirão, e o acesso à Série C, como destacou o próprio atleta, é o principal objetivo no ano.- Fico feliz de estar vivendo esse momento. Lógico que tenho objetivos pessoais, mas eles não estão acima dos do clube, que é conquistar o acesso na Série D. Sem dúvida que, mantendo as boas atuações, posso pensar em artilharia da Série D e nacional. Tenho grandes concorrentes nas duas, mas tenho confiança no meu potencial e sei do que posso fazer - disse o atacante Patrick Carvalho.Revelado pelo Fluminense, Patrick Carvalho foi o vice-artilheiro do Capixaba, com sete gols, e, atualmente, é o segundo maior goleador da Série D, com três. Mário Sérgio, do Fluminense-PI, é quem mais fez gols em 2022: são 20.