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futebol

Patrick Carvalho brilha e marca três gols em vitória do Al Sahel

Jogador rescindiu com o Fluminense e espera ter mais oportunidades em sua segunda passagem pela Arábia Saudita...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 14:30

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 14:30

Crédito: Al Sahel/ Divulgação
Anunciado no início do mês passado, o atacante Patrick Carvalho brilhou em vitória do Al-Sahel, da Arábia Saudita, diante do Jeddah, por 3 a 2. O jogo foi válido pela terceira rodada do campeonato local. Ele marcou os três gols de sua equipe e, em sua segunda experiência no país, o jogador espera, enfim, ganhar mais sequência.
- Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Começar a minha trajetória marcando três gols em um mesmo jogo, é espetacular. Sem dúvida me dá confiança para seguir em frente e fazer um grande trabalho no Al Sahel. Sei do meu potencial e sabia que se tivesse oportunidade e sequência iria corresponder - disse Patrick.
Aos 23 anos, Patrick Carvalho não chegou a entrar em campo pelo time principal do Fluminense. Criado no clube, ele rescindiu o contrato com o Tricolor. O atacante foi emprestado primeiro ao Lahti, da Finlândia. Depois, voltou ao Rio de Janeiro e teve passagens por Nova Iguaçu e Boavista. Chegou a ser cedido ao Tupi (MG) e ao Chiasso, da Suíça. Por fim, desembarcou em nova experiência internacional no Al-Akhdoud.
- Claro que posso e vou evoluir. Tenho muito a melhorar. Em todos os quesitos, tecnicamente, taticamente e fisicamente. Vou querer sempre ser melhor que antes. E aqui estou, agora, seguro de que vou mostrar o meu melhor - analisou.
Podendo atuar como referência no ataque, segundo atacante ou meia centralizado, Patrick participou de praticamente todas as ações ofensivas do Al Sahel - seja armando ou concluindo os lances criados pelo time.

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