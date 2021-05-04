Patrick Brey comemora estreia pelo CSA e destaca polivalência: 'Posso executar mais de uma função'

Crédito: Divulgação/CSA

Um dos reforços para o setor defensivo do CSA, o lateral-esquerdo Patrick Brey estreou com a camisa azulina na vitória no clássico diante do CRB por 1 a 0. O defensor comemora sua estreia e se mostra confiante em ter uma sequência de jogos para ajudar o Azulão na busca dos objetivos da equipe em 2021.

'Fico feliz pela minha estreia. Expectativa altíssima de fazer um grande ano com todo o grupo que em poucos dias trabalhando junto já deu para ver que é um elenco unido e disposto a conquistar grandes coisas. Estou muito ansioso para ter uma sequência de jogos e crescer muito aqui dentro no clube', disse o lateral-esquerdo Patrick Brey.

Apesar de ter como posição de origem a lateral esquerda, Patrick Brey destaca sua polivalência dentro das quatros linhas. O jogador de 23 anos, que também pode atuar tanto na meia-esquerda quanto no ataque, conta um pouco de suas características e o que a torcida azulina pode esperar dele.

'O torcedor pode esperar muita entrega, competência e profissionalismo de mim com a camisa do CSA. Sou um jogador que posso fazer mais de uma função em campo, com uma ótima técnica e consistência física, empenhado e disposto a lutar sempre pela instituição', ressaltou.