Patrícia Sochor, da Ferroviária, pode chegar ao seu centésimo jogo no Campeonato Brasileiro

Crédito: Leonardo Sguaçabia

Atingir a marca de 100 partidas no Brasileiro não é algo simples, e a atacante Patrícia Sochor, da Ferroviária, está muito próxima de alcançar esse número. Caso atue no domingo (16) contra o São Paulo, ela chegará ao seu centésimo jogo em Campeonatos Brasileiros.

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Titular e peça fundamental da Locomotiva, é provável que consiga esse feito no final de semana. Sobre a chance de alcançar a expressiva marca, Sochor demonstrou felicidade e agradeceu sua equipe.

- Fico feliz em alcançar essa marca, mais feliz ainda em poder fazer esse centésimo jogo do Brasileiro em casa e com a camisa da Ferroviária, que eu tanto amo defender e ajudar sempre da melhor forma em campo. Se eu puder selar essa marca com gols, ficarei ainda mais feliz. O mais importante, porém, é a vitória que vamos buscar contra o São Paulo no domingo. Que seja um grande jogo! - declarou a atacante.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO FEMININOCampeã brasileira em 2017, quando atuava pelo Santos, Patrícia Sochor vive a expectativa de alcançar a importante marca pelo clube que defende desde 2020. Na Ferroviária, a atacante já fez história, conquistando a Libertadores da América de 2020 e com um gol na grande final.