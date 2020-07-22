Pato vê elenco do São Paulo 'bem mais unido' e confia em evolução

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O elenco do São Paulo está ainda mais unido após a paralisação dos campeonatos devido à pandemia da Covid-19, o que pode ser fundamental na retomada do Paulistão, que recomeça para a equipe às 20h desta quinta, no Morumbi sem torcedores, contra o Red Bull Bragantino. A análise é de Alexandre Pato.

- Eu sinto que o grupo voltou mais unido. A gente está bem mais unido, sabendo da dificuldade que foi parar todo esse tempo e voltar nesse novo mundo. Nós temos trabalhado bastante a equipe e quando formos para dentro de campo temos que continuar com aquilo que vínhamos fazendo - disse o camisa 7, à TV oficial do clube.- Quando o Paulistão parou, a gente tinha conseguido criar um estilo de jogo, um padrão. A gente jogava para todo mundo ser protagonista, não só um. Jogávamos de forma coletiva, então nessa volta a gente vai tentar manter esse nível. Para que a gente consiga voltar àquilo que vínhamos fazendo antes da pandemia - emendou.

Pato tem quatro gols em 11 partidas nesta temporada. Todos saíram quando ele estava com a cabeça raspada, o que motivou muitos torcedores a pedirem para que o visual careca retorne. O jogador promete atender à solicitação, mas fez um desafio para os são-paulinos nas redes sociais. No Morumbi, porém, essa interação será impossível.

- É diferente. Você não tem a torcida te apoiando do início até o fim. O que eu acho é que precisa de muita concentração. Agora você tem que saber que a torcida está te apoiando de fora, na televisão, nas redes sociais, mas que você lá dentro precisa estar 100% focado e concentrado no jogo.