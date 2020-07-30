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Pato termina o Paulista como um dos jogadores que mais desperdiçaram chances de gol

Atacante marcou apenas três gols no Campeonato Paulista...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 15:26
Crédito: Guilherme Rodrigues/O Fotográfico
A eliminação precoce do São Paulo no Campeonato Paulista gerou uma enxurrada de críticas ao técnico Fernando Diniz, mas também a alguns atletas do elenco. Um deles, Alexandre Pato.
Um dos jogadores mais badalados do elenco tricolor, o atacante marcou apenas três gols em 11 jogos. O camisa 7 passou em branco em nove partidas da competição, mesmo sendo o segundo maior finalizador do campeonato, com 29 conclusões. Apenas Pablo, seu companheiro de ataque, arriscou mais vezes: 39, segundo dados do Sofascore. O centroavante, no entanto, estufou as redes o dobro de vezes.
Pato teve uma das taxas de conversão de chances em gols mais baixas da disputa. Das oportunidades que teve, apenas 10,3% terminaram no fundo das redes. Entre os principais finalizadores, apenas Luan, do Corinthians, com 9,5%, e Vitor Bueno, seu companheiro de Morumbi, com 4,1%, tiveram um rendimento inferior.Com tantas oportunidades desperdiçadas, o jogador de 30 anos liderou o ranking de grandes chances perdidas. De acordo com dados do Sofascore, Pato perdeu sete lances claros ao longo do Paulista, mesma marca de Luiz Adriano, do Palmeiras, Boselli, do Corinthians, e Ytalo, do Red Bull Bragantino. Todos estes, porém, com aproveitamentos superiores.
JOGADORES QUE MAIS DESPERDIÇARAM GRANDES CHANCES- Dados do Sofascore
1º - Pato - São Paulo - 7 chances perdidas - 10,3% convertidas em golLuiz Adriano - Palmeiras - 7 chances perdidas - 14,2% convertidas em golBoselli - Corinthians - 7 chances perdidas - 25% convertidas em gol​Ytalo - RB Bragantino - 7 chances perdidas - 29,1% convertidas em gol5º - Pablo - São Paulo - 5 chances perdidas - 15,3% convertidas em gol6º - Júnior Todinho - Guarani - 4 chances perdidas - 21,4% convertidas em golDudu - Palmeiras - 4 chances perdidas - 12,5% convertidas em gol

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