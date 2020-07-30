Pato termina o Paulista como um dos jogadores que mais desperdiçaram chances de gol

Crédito: Guilherme Rodrigues/O Fotográfico

A eliminação precoce do São Paulo no Campeonato Paulista gerou uma enxurrada de críticas ao técnico Fernando Diniz, mas também a alguns atletas do elenco. Um deles, Alexandre Pato.

Um dos jogadores mais badalados do elenco tricolor, o atacante marcou apenas três gols em 11 jogos. O camisa 7 passou em branco em nove partidas da competição, mesmo sendo o segundo maior finalizador do campeonato, com 29 conclusões. Apenas Pablo, seu companheiro de ataque, arriscou mais vezes: 39, segundo dados do Sofascore. O centroavante, no entanto, estufou as redes o dobro de vezes.

Pato teve uma das taxas de conversão de chances em gols mais baixas da disputa. Das oportunidades que teve, apenas 10,3% terminaram no fundo das redes. Entre os principais finalizadores, apenas Luan, do Corinthians, com 9,5%, e Vitor Bueno, seu companheiro de Morumbi, com 4,1%, tiveram um rendimento inferior.Com tantas oportunidades desperdiçadas, o jogador de 30 anos liderou o ranking de grandes chances perdidas. De acordo com dados do Sofascore, Pato perdeu sete lances claros ao longo do Paulista, mesma marca de Luiz Adriano, do Palmeiras, Boselli, do Corinthians, e Ytalo, do Red Bull Bragantino. Todos estes, porém, com aproveitamentos superiores.

JOGADORES QUE MAIS DESPERDIÇARAM GRANDES CHANCES- Dados do Sofascore