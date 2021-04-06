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futebol

Pato fala sobre sua saída do São Paulo: 'Abri mão de muito dinheiro'

Atacante deixou o clube em agosto do ano passado, após a volta das partidas devido a pandemia de Covid-19. Atualmente, jogador defende o Orlando City, dos Estados Unidos...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 10:47
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Alexandre Pato, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, falou sobre a sua saída do São Paulo, que aconteceu em agosto do ano passado, após a retomada do futebol devido a pandemia de Covid-19.
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Segundo o jogador, ele deixou o Tricolor por vontade própria e ainda afirmou que saiu da equipe abrindo mão de 'muito dinheiro' para ter a sua liberação.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Eu sempre fui a pessoa que coloca boa noite, bom dia, uma mensagem. Todo mundo achava que tinha a ver com o São Paulo. Mas sair foi uma decisão minha. Se eu quisesse ficar, ficaria. Eu voltei para o São Paulo abrindo parte de uma questão financeira. E saí abrindo mão de muito dinheiro. Eu gosto muito do clube - disse o ex-camisa sete do São Paulo ao programa 'Arena SBT'. Vale destacar que Pato chegou ao São Paulo em março de 2019 sem custos ao clube, depois de deixar o Tianjin Tianhai, da China. Nesta segunda passagem, fez 22 jogos e cinco gols. Após sair do Tricolor em agosto de 2020, ficou sem clube até acertar com o Orlando City em fevereiro deste ano.

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