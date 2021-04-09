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futebol

Pato e Júnior Urso marcam em vitória do Orlando City antes de estreia na MLS

Com protagonismo dos brasileiros, o Orlando City venceu o Minnesota United por 3 a 2, e encerrou série de amistosos para a preparação para a MLS...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 18:23
Crédito: Pato foi a principal contratação do Orlando City para a temporada. Divulgação/Orlando City
Nesta sexta-feira, o Orlando City encerrou sua preparação para a MLS com a vitória por 3 a 2, em amistoso, em cima do Minnesota United. Os grandes protagonistas da partida foram os brasileiros Alexandre Pato, ex-São Paulo, e Júnior Urso, ex-Corinthians. Tanto o atacante quanto o meia marcaram e ajudaram o Orlando a concluir o período de amistosos com cinco vitórias em sete jogos. O outro gol da partida foi feito pelo holandês Silvester van der Water, que fez sua estreia no time da Flórida.
> Veja quais são os grupos das Eliminatórias América do Norte, Central e Caribe para a Copa do Mundo de 2022Vale ressaltar que, visando uma preparação adequado, o Orlando City só enfrentou clubes que jogam a MLS. Assim, do retrospecto de cinco vitórias em sete partidas, a equipe empatou uma e perdeu, somente, para o New York City - um dos principais concorrentes ao título da Liga.
Alexandre Pato foi a principal contratação da equipe, realizada ainda em fevereiro, praticamente seis meses após sua rescisão com o São Paulo. Até agora, o início do atacante é promissor: ao todo, o atleta balançou as redes em três ocasiões - contra o New York City, Philadephia Union e Minnesota United.
O meia Júnior Urso, ex-Corinthians e Atlético-MG, abriu o placar para o Orlando City nesta sexta-feira. Pato marcou o segundo, e Van der Water fez o terceiro. Pelo outro lado, Hansen e McCaster diminuíram para a equipe visitante.
O Orlando City estreará na Conferência Leste da MLS no dia 17 de abril, em casa, contra o Atlanta United. Já o Minnesota United fará seu primeiro jogo no dia 16, fora de casa, contra o Seattle Sounders, na Conferência Oeste da competição.

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