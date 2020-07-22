futebol

Pato cumpre promessa e raspa o cabelo antes da volta do São Paulo

Atacante havia estipulado uma meta de seguidores no TikTok para retomar o visual preferido da torcida. Antes da paralisação dos campeonatos, a careca deu sorte...
LanceNet

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:37

Crédito: Reprodução/TikTok
Alexandre Pato fez a alegria dos são-paulinos mais supersticiosos e raspou a cabeça novamente. Ele registrou o corte feito por sua esposa, Rebeca Abravanel, nas redes sociais.
O atacante havia prometido retomar o visual careca se atingisse a marca de 20 mil seguidores no aplicativo TikTok. Ele está com quase 25 mil neste momento, mas cortou o cabelo antes mesmo de bater a meta.A brincadeira com a careca de Pato surgiu no começo deste ano, quando ele quebrou um jejum de seis meses sem gols assim que apareceu com o cabelo raspado. Com quatro gols na temporada, o camisa 7 só está atrás de Daniel Alves na artilharia do elenco.
O São Paulo retoma sua trajetória no Paulistão às 20h desta quinta-feira, no Morumbi, contra o Red Bull Bragantino. Pato será titular.

