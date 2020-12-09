Passando por primeira lesão grave na carreira, Ignácio elogia recuperação no CSA

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

Em meio a um ano complicado no que se refere ao preparo físico e rotina intensa de jogos, o zagueiro Ignácio acabou "pagando o preço" ao contrair uma lesão mais séria no quinto metatarso do pé esquerdo no último mês de outubro em um treino do CSA.

O panorama de uma contusão mais séria é novidade para o jogador de apenas 24 anos de idade que está emprestado pelo Bahia à equipe alagoana. Por isso, ele não teve qualquer receio de dizer que, no começo, se sentiu abalado pela situação por não saber como seria o comportamento de seu corpo na recuperação.

Porém, nesse momento, a sua visão não é apenas de otimismo para que consiga jogar ainda na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro como também de agradecimento aos integrantes do Departamento Médico azulino:

- Está evoluindo bem. Foi minha primeira lesão na carreira. Foi um baque e algo que eu não esperava. Desde o primeiro dia eu venho trabalhando bem para me recuperar com o pessoal do departamento médico, tanto com o Afonso, Albiegio e e Jhonatan. São ótimos profissionais e a infraestrutura do clube também é algo que ajuda pela qualidade. Estou entrando na parte final da recuperação e começando a fazer os movimentos. Espero voltar logo para poder estar à disposição do professor Mozart e poder ajudar na reta final da Série B.