Passageiro passa mal e voo do Náutico volta ao Recife

Crédito: Comissão técnica do Náutico no aeroporto (Divulgação/Náutico

O Náutico teve um pequeno contratempo em sua viagem ao solo paulista, onde mede forças com o Guarani, no fim de semana.

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De acordo com o técnico Hélio dos Anjos, 30 minutos após a decolagem para São Paulo, um passageiro que estava no voo passou mal e foi atendido pelo médico do Timbu. A suspeita é de AVC.

Diante da situação triste, o piloto do avião resolveu que a nave deveria regressar ao Recife para que o passageiro pudesse receber um atendimento mais especializado.

Após o susto e do passageiro encaminhado a um hospital na capital pernambucana, o elenco retomou a sua viagem.

Veja o relato de Hélio dos Anjos nas redes sociais: