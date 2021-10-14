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Passageiro passa mal e voo do Náutico volta ao Recife

Situação ocorreu na tarde desta quinta-feira, mas o elenco já está a caminho de Campinas...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 19:56

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 19:56

Crédito: Comissão técnica do Náutico no aeroporto (Divulgação/Náutico
O Náutico teve um pequeno contratempo em sua viagem ao solo paulista, onde mede forças com o Guarani, no fim de semana.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o técnico Hélio dos Anjos, 30 minutos após a decolagem para São Paulo, um passageiro que estava no voo passou mal e foi atendido pelo médico do Timbu. A suspeita é de AVC.
Diante da situação triste, o piloto do avião resolveu que a nave deveria regressar ao Recife para que o passageiro pudesse receber um atendimento mais especializado.
Após o susto e do passageiro encaminhado a um hospital na capital pernambucana, o elenco retomou a sua viagem.
Veja o relato de Hélio dos Anjos nas redes sociais:
'A gente estava próximo a Maceió, um passageiro passou mal, precisou de atendimento médico. A gente fez o primeiro atendimento, estabilizou, mas era uma suspeita importante de AVC, aí precisamos voltar para um atendimento mais especializado. Após 30 minutos de voo para São Paulo, retornamos para Recife. Uma ocorrência médica grave com um passageiro, muito bem atendido pelo nosso médico Gilson Falcão. Daqui a pouco voaremos novamente’, escreveu Hélio.

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