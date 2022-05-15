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Passadas sete rodadas da Série A, Atlético-MG tem desempenho melhor que no ano passado

Time de Turco Mohamed tem 12 pontos em 7 jogos do Brasileirão ...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 21:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 21:55
Neste sábado, 14 de maio, o Atlético-MG venceu o Atlético-GO, pelo placar de 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado, o Galo, agora, ocupa o vice-liderança da Série A do Brasileirão, com 12 pontos ganhos. Inclusive, passadas sete rodadas do início do certame, o desempenho alvinegro é melhor que na temporada passada, quando foi campeão com 13 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Isso porque, em 2021, o time, à época comandado por Cuca tinha dez pontos em sete jogos. Naquela oportunidade, no mesmo número de jogos, eram três derrotas, um empate e mais três vitórias. Bem diferente de 2022 - com uma derrota até aqui. No entanto, nesta temporada, de fato, a pressão do torcedor é maior, pelo desejo do resultado. Agora, o Galo pensa em sacramentar a classificação, diante do Independiente del Valle-EQU, no Mineirão, pelo Grupo D da Copa Libertadores
Crédito: DiantedoAtlético-GO,timealvinegroquebrousequênciaruim,dequatrojogossemtriunfar-Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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