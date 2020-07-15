Pasalic marca três e Atalanta goleia o Brescia sem tomar conhecimento

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

A Atalanta fez uma vítima no Campeonato Italiano. Nesta terça-feira, o time nerazzurri recebeu o Brescia e goleou o adversário por 6 a 2. Com a vitória, o clube assume, momentaneamente, a vice-liderança. O grande destaque da partida foi o meia Mario Pasalic, que marcou três vezes.

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PRIMEIRO TEMPO AVASSALADOR​O time de Bérgamo começou a partida marcando logo com menos de dois minutos de jogo. Pasalic recebeu de Malinovskyi dentro da área e abriu o placar. O Brescia até chegou a empatar com Torregrossa aos sete minutos, em falha da defesa. No entanto, a partir daí, só deu Atalanta. E num intervalo de cinco minutos, entre os 25' e 30', o clube marcou três vezes, com Marten de Roon, Malinovskyi e Zapata.

O DONO DA NOITENo segundo tempo, a Atalanta continuou em cima do adversário e marcou mais duas vezes, ambas com Pasalic, que fez um hat-trick e levou a bola para casa. O primeiro saiu novamente após passe de Malinovskyi. O segundo foi após a defesa do Brescia sair errado e a bola sobrar para Colley, que tentou tocar para Tameze, mas viu a redonda sobrar para o artilheiro do dia.