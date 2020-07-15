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futebol

Pasalic marca três e Atalanta goleia o Brescia sem tomar conhecimento

Clube de Bérgamo ultrapassou a marca dos 90 gols no Campeonato Italiano e vai em busca de três dígitos, algo que não acontece no país desde 1951...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 21:42

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 21:42
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Atalanta fez uma vítima no Campeonato Italiano. Nesta terça-feira, o time nerazzurri recebeu o Brescia e goleou o adversário por 6 a 2. Com a vitória, o clube assume, momentaneamente, a vice-liderança. O grande destaque da partida foi o meia Mario Pasalic, que marcou três vezes.
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PRIMEIRO TEMPO AVASSALADOR​O time de Bérgamo começou a partida marcando logo com menos de dois minutos de jogo. Pasalic recebeu de Malinovskyi dentro da área e abriu o placar. O Brescia até chegou a empatar com Torregrossa aos sete minutos, em falha da defesa. No entanto, a partir daí, só deu Atalanta. E num intervalo de cinco minutos, entre os 25' e 30', o clube marcou três vezes, com Marten de Roon, Malinovskyi e Zapata.
O DONO DA NOITENo segundo tempo, a Atalanta continuou em cima do adversário e marcou mais duas vezes, ambas com Pasalic, que fez um hat-trick e levou a bola para casa. O primeiro saiu novamente após passe de Malinovskyi. O segundo foi após a defesa do Brescia sair errado e a bola sobrar para Colley, que tentou tocar para Tameze, mas viu a redonda sobrar para o artilheiro do dia.
PANORAMACom a vitória, a Atalanta chegou aos 71 pontos e assumiu o segundo lugar. A Lazio ainda joga na rodada e pode retomar a posição. Com os seis gols marcados, o clube, que é dono do melhor ataque da competição, tem agora 93 no torneio e pode chegar aos 100 no campeonato. Caso consiga o feito, será a primeira vez no Campeonato Italiano desde o ano de 1951.

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