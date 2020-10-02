Parto da primeira filha do lateral Bryan é feito pelo próprio jogador

Crédito: Leo Lemos/CNC

Acostumado a diversos obstáculos dentro das quatro linhas como adversários habilidosos, equipes organizadas ou mesmo campanhas não tão boas em determinada competição, o lateral-direito do Náutico, Bryan, precisou lidar com algo bem diferente na última quinta-feira (1).

Prestes a levar sua esposa ao hospital mediante o iminente nascimento da primeira filha do casal, o atleta de 24 anos precisou fazer o trabalho de parto e auxiliar o nascimento da pequena Cecília ainda no prédio onde mora com a esposa em Recife.

No caminho entre o elevador até o andar térreo, o grau de contrações sentidos por Myllena foi aumentando consideravelmente ao ponto da mesma indicar que não haveria tempo de chegar ao hospital. Assim, Bryan a levou a área externa e, ao deitá-la, foi conduzindo o processo junto com um funcionário do prédio que o auxiliou.