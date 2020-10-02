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futebol

Parto da primeira filha do lateral Bryan é feito pelo próprio jogador

Impossibilidade de esposa chegar ao hospital fez com que lateral do Náutico tomasse a atitude de conduzir o nascimento da pequena Cecília...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 16:34
Crédito: Leo Lemos/CNC
Acostumado a diversos obstáculos dentro das quatro linhas como adversários habilidosos, equipes organizadas ou mesmo campanhas não tão boas em determinada competição, o lateral-direito do Náutico, Bryan, precisou lidar com algo bem diferente na última quinta-feira (1).
Prestes a levar sua esposa ao hospital mediante o iminente nascimento da primeira filha do casal, o atleta de 24 anos precisou fazer o trabalho de parto e auxiliar o nascimento da pequena Cecília ainda no prédio onde mora com a esposa em Recife.
No caminho entre o elevador até o andar térreo, o grau de contrações sentidos por Myllena foi aumentando consideravelmente ao ponto da mesma indicar que não haveria tempo de chegar ao hospital. Assim, Bryan a levou a área externa e, ao deitá-la, foi conduzindo o processo junto com um funcionário do prédio que o auxiliou.
Após o ocorrido, Bryan, Mylenna e a pequena Cecília foram levados ao hospital para que fossem prestados os devido cuidados médicos complementares no pós-parto. Toda a situação foi captada pelo circuito interno das câmeras de segurança existentes no prédio e foram divulgadas pelo portal 'UOL'.

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