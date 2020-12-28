Partida entre Manchester City e Everton, nesta segunda-feira, é adiada por casos de Covid-19

A partida entre Manchester City e Everton, que ocorreria nesta segunda-feira, foi adiada. Após uma reunião do Conselho da Premier League, em consulta aos dois clubes, foi decidido de que o jogo não aconteceria nesta data por motivos médicos, uma vez que houve aumento de casos de Covid-19 no elenco da equipe treinada por Pep Guardiola.

A nova data e horário de jogo ainda não foram decididos, mas os clubes garantem que serão definidos "o mais rápido possível". Em nota oficial, o Everton aconselha os torcedores que obtiveram ingressos a não se dirigirem ao estádio.Do outro lado, o Manchester City informou que todos que testaram positivo, incluindo jogadores e funcionários, ficarão em observação e isolamento. O primeiro campo de treinamento da City Football Academy será fechado por período indeterminado.