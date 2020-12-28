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Partida entre Manchester City e Everton, nesta segunda-feira, é adiada por casos de Covid-19

O Conselho da Premier League se reuniu e informou aos clubes que o jogo
não ocorreria hoje. Data e horário novos ainda não foram definidos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 13:25

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 13:25

Crédito: AFP
A partida entre Manchester City e Everton, que ocorreria nesta segunda-feira, foi adiada. Após uma reunião do Conselho da Premier League, em consulta aos dois clubes, foi decidido de que o jogo não aconteceria nesta data por motivos médicos, uma vez que houve aumento de casos de Covid-19 no elenco da equipe treinada por Pep Guardiola.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
A nova data e horário de jogo ainda não foram decididos, mas os clubes garantem que serão definidos "o mais rápido possível". Em nota oficial, o Everton aconselha os torcedores que obtiveram ingressos a não se dirigirem ao estádio.Do outro lado, o Manchester City informou que todos que testaram positivo, incluindo jogadores e funcionários, ficarão em observação e isolamento. O primeiro campo de treinamento da City Football Academy será fechado por período indeterminado.

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