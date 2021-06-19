Partida entre Avaí e Remo pela Série B é adiada

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Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí e Remo se enfrentariam na tarde deste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.Entretanto, antes mesmo do horário marcado inicialmente, às 16h30 (de Brasília), o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, juntamente com sua equipe de arbitragem, chegou a fazer alguns testes para saber as reais condições do gramado, em função das fortes chuvas.

Chegando no horário marcado, foi definido que seria aguardado mais 30 minutos para saber se teríamos ou não bola rolando. Porém, às 17h, novamente a equipe de arbitragem retornou e optou por aguardar outros 30 minutos, passando para um possível início às 17h30.

Como o cenário continuou sem modificações após uma nova checagem, Emerson então confirmou o adiamento do duelo conforme disse em entrevista ao 'Premiere'.

"Não vamos colocar a integridade física dos atletas em risco. A decisão está tomada", destacou.