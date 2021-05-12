Partida ente Ituano e Santo André, pelo Troféu do Interior, é adiada por problemas na iluminação do estádio

Crédito: Miguel Schincariol/Ituano

A partida das quartas de final do Troféu do Interior, entre Ituano e Santo André, teve que ser interrompida por problemas nos geradores do estádio Novelli Júnior. O jogo foi paralisado aos 22 minutos do primeiro tempo, e o Galo vencia o Ramalhão por 2 a 0.

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A energia chegou a ser restabelecida, mas nem todos os refletores puderam ser religados. Ainda, a sala do VAR não teve as condições totalmente normalizadas.

A comissão de arbitragem aguardou completar 1 hora sem a bola rolar para decretar o adiamento da partida. Prontamente após a decisão, a Federação Paulista de Futebol comunicou que o jogo será retomado amanhã (13), às 15h, no mesmo local.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DAS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTÃOO Ituano liderava e controlava a partida após dois gols marcados pelo atacante Gabriel Taliari. A eliminatória do Troféu do Interior é disputada em jogo único.