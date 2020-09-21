Partida do Tottenham pela Copa da Liga Inglesa pode ser cancelada

O duelo entre Tottenham e Leyton Orient pela Copa da Liga Inglesa marcado para esta terça-feira pode ser cancelado. O clube da terceira divisão inglesa publicou um comunicado com o anúncio de diversos casos de Covid-19 no plantel principal e já avisou o Tottenham e aos organizadores do futebol local sobre a situação perigosa.O Leyton Orient também já entrou em contato com o Mansfield Town, Plymouth Argyle e Oldham Athletic, três oponentes que enfrentou recentemente, sobre os casos do novo coronavírus em seu elenco. O clube fechou o Centro de Treinamento e seu estádio na véspera do duelo contra a equipe de José Mourinho.
A equipe da League Two corre o risco de ter que desistir da partida pela Copa da Liga Inglesa e pagar as despesas do Tottenham. Ainda não há informações concretas sobre o futuro do confronto, mas a possibilidade do jogo não ser realizado cresce neste momento.