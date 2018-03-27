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Diversão

Partida do Rio Branco no Klebão terá shows e atrações infantis

A música fica por conta do cantor sertanejo Felipe Brava e do DJ Ceará, que vão tocar antes da partida e no intervalo

Publicado em 27 de Março de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 14:48
Já imaginou ir a um estádio de futebol assistir a uma partida e ainda ter shows, pula-pula para as crianças, comida e cerveja? O Esquenta Capa-Preta vai proporcionar isso e muito mais aos torcedores alvinegros.
A primeira edição acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 18 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Logo depois, às 20h15, a bola rola para Rio Branco e Vilavelhense, pela segunda rodada da Série B do Capixabão.
Na primeira edição do evento, a música fica por conta do cantor sertanejo Felipe Brava e do DJ Ceará, que vão tocar antes da partida e durante o intervalo. Um Espaço Kids será montado para diversão da garotada. Já o bar contará com comidas e bebidas.
Segundo o presidente do Rio Branco, César Costa, o evento será muito mais do que um jogo de futebol. Essa parceria é focada em melhorar o estádio no dia de jogo, com comida, música e bebida de qualidade, afirmou o presidente alvinegro César Costa.
Serviço
Rio Branco x Vilavelhense
Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
Horário: a partir das 18 horas
Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Atrações: Dj Júnior Ceará e Felipe Brava antes e no intervalo da partida, cerveja e Espaço Kids com pula-pula

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