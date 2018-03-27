Partida do Rio Branco no Klebão terá shows e atrações infantis

Já imaginou ir a um estádio de futebol assistir a uma partida e ainda ter shows, pula-pula para as crianças, comida e cerveja? O Esquenta Capa-Preta vai proporcionar isso e muito mais aos torcedores alvinegros.

A primeira edição acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 18 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Logo depois, às 20h15, a bola rola para Rio Branco e Vilavelhense, pela segunda rodada da Série B do Capixabão.

Na primeira edição do evento, a música fica por conta do cantor sertanejo Felipe Brava e do DJ Ceará, que vão tocar antes da partida e durante o intervalo. Um Espaço Kids será montado para diversão da garotada. Já o bar contará com comidas e bebidas.

Segundo o presidente do Rio Branco, César Costa, o evento será muito mais do que um jogo de futebol. Essa parceria é focada em melhorar o estádio no dia de jogo, com comida, música e bebida de qualidade, afirmou o presidente alvinegro César Costa.

Serviço

Rio Branco x Vilavelhense

Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)

Horário: a partir das 18 horas

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)