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'Partida de sexta será complicada para nós... e para o Bayern', diz Setién após classificação do Barcelona

Técnico do Barcelona já está pensando no confronto contra os bávaros, na próxima sexta...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 19:11

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 19:11

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Após a classificação do Barcelona para as quartas de final da Liga dos Campeões diante do Napoli neste sábado, o técnico Quique Setién comemorou o resultado ao final do jogo.
- Queríamos dar este primeiro passo e aguardar os restantes jogos com o mesmo entusiasmo com que o enfrentamos. A equipe tem estado bem e merecemos a vitória. O que fizemos não foi fácil. Tivemos que defender com grande inteligência. É uma das melhores equipes da Itália - disse Setién.
O espanhol já está pensando no adversário, que será o Bayern de Munique, e projetou o duelo. Para Setién, o Barcelona não terá vida fácil. Entretanto, os alemães também não terão, na visão do treinador.
- Todos os rivais são fortes e todos os jogos serão difíceis. Será difícil para nós e para eles. É uma grande equipe, mas nós também.
O técnico blaugrana também falou sobre o craque Lionel Messi, que foi o destaque da partida, mas preocupou a equipe ao final do primeiro tempo quando sofreu pênalti e reclamou de dores.
-Tenho o visto muito bem. Foi um golpe muito forte, mas não creio que haja qualquer problema.

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