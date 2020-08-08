'Partida de sexta será complicada para nós... e para o Bayern', diz Setién após classificação do Barcelona

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Após a classificação do Barcelona para as quartas de final da Liga dos Campeões diante do Napoli neste sábado, o técnico Quique Setién comemorou o resultado ao final do jogo.

- Queríamos dar este primeiro passo e aguardar os restantes jogos com o mesmo entusiasmo com que o enfrentamos. A equipe tem estado bem e merecemos a vitória. O que fizemos não foi fácil. Tivemos que defender com grande inteligência. É uma das melhores equipes da Itália - disse Setién.

O espanhol já está pensando no adversário, que será o Bayern de Munique, e projetou o duelo. Para Setién, o Barcelona não terá vida fácil. Entretanto, os alemães também não terão, na visão do treinador.

- Todos os rivais são fortes e todos os jogos serão difíceis. Será difícil para nós e para eles. É uma grande equipe, mas nós também.

O técnico blaugrana também falou sobre o craque Lionel Messi, que foi o destaque da partida, mas preocupou a equipe ao final do primeiro tempo quando sofreu pênalti e reclamou de dores.