Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Partida das Eliminatórias Africanas é cancelada após tentativa de Golpe de Estado no Guiné
futebol

Partida das Eliminatórias Africanas é cancelada após tentativa de Golpe de Estado no Guiné

Presidente Alpha Condé sofre tentativa de ataque, mas consegue escapar. Keïta, do Liverpool, e o marroquino Hakimi, do PSG, estariam envolvidos na partida...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 10:57
Crédito: CELLOU BINANI / AFP
Depois da tentativa de um Golpe de Estado contra o presidente do Guiné, Alpha Condé, no último domingo, a Fifa e Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiram cancelar a partida entre o país mandante e o Marrocos, pelas Eliminatórias Africanas. O duelo aconteceria nesta segunda-feira, no Estádio General Lansana Conté, na capital Conacri.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2022- A atual situação política e de segurança na Guiné é bastante volátil e está sendo monitorada de perto pela Fifa e CAF. Para garantir a segurança de todos os jogadores e de todos os árbitros, a Fifa e a CAF decidiram adiar o jogo de qualificação para a Copa do Mundo Fifa 2022, Guiné x Marrocos, que estava programado para ser realizado em Conacri, no Guiné, na segunda-feira, 6 de setembro. As informações de reagendamento serão disponibilizadas em uma data posterior - disseram as entidades em nota.
Um grupo armado tentou invadir o palácio presidencial no último domingo na tentativa de atingir o presidente, que conseguiu escapar, segundo o Ministério da Defesa. Houve troca de tiros, e os golpistas chegaram a dizer que fechariam fronteiras aéreas e terrestres do país.
+ Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!
Dois jogadores de grandes clubes europeus estariam envolvidos na partida. Pelo lado guineano, o meio-campista Naby Keïta, do Liverpool, segue no país. O clube inglês está tentando a liberação do atleta para levá-lo de volta ao Reino Unido. Já do lado marroquino, o ala Achraf Hakimi, do PSG, já deixou o local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados