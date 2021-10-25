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Partida contra o Juventude foi o 100° de Bruno Pacheco no Ceará

Curiosamente, o lateral-esquerdo que chegou ao Vozão no ano passado jamais marcou um gol no clube...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 17:16

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 17:16

Apesar das dificuldades vividas pelo Ceará na temporada, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco teve um motivo para comemorar no último jogo da equipe, diante do Juventude.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o lateral de 29 anos de idade fez o seu centésimo jogo com a camisa do clube de Porangabuçu, tendo chegado ao Vozão em janeiro do ano passado pelo valor de R$ 2,2 milhões pagos para a Chapecoense.
De lá até aqui, Bruno acumulou um histórico de 38 vitórias, 38 empates e 24 derrotas com a equipe da capital cearense tendo feito 130 gols e sofrido 103 no período em questão. Curiosamente, o jogador que deu somente cinco assistências nesse tempo possui uma curiosidade interessante: jamais marcou um gol defendendo o Vozão.
O próprio clube de Porangabuçu fez uma homenagem a Bruno Pacheco nas redes sociais, reunindo imagens da trajetória do atleta que, no seu perfil pessoal, escreveu também uma bonita mensagem sobre o feito:
- Quero primeiramente agradecer a Deus por alcançar essa marca de 100 jogos com a camisa do Ceará e a toda minha família, que sempre esteve ao meu lado. Agradeço também a todos meus companheiros, diretoria, funcionários e todos torcedores alvinegros. Minha gratidão também se estende a todo staff do clube, que de alguma maneira, contribuiu para que eu pudesse chegar à esta marca com a camisa do nosso Vozão, clube que tenho um carinho imenso, respeito e admiração. Que venham muito mais jogos e conquistas.Lateral-esquerdo é formado na base da Ferroviária (Felipe Santos/cearasc.com)

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