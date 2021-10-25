Partida contra o Juventude foi o 100° de Bruno Pacheco no Ceará

Apesar das dificuldades vividas pelo Ceará na temporada, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco teve um motivo para comemorar no último jogo da equipe, diante do Juventude.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o lateral de 29 anos de idade fez o seu centésimo jogo com a camisa do clube de Porangabuçu, tendo chegado ao Vozão em janeiro do ano passado pelo valor de R$ 2,2 milhões pagos para a Chapecoense.

De lá até aqui, Bruno acumulou um histórico de 38 vitórias, 38 empates e 24 derrotas com a equipe da capital cearense tendo feito 130 gols e sofrido 103 no período em questão. Curiosamente, o jogador que deu somente cinco assistências nesse tempo possui uma curiosidade interessante: jamais marcou um gol defendendo o Vozão.

O próprio clube de Porangabuçu fez uma homenagem a Bruno Pacheco nas redes sociais, reunindo imagens da trajetória do atleta que, no seu perfil pessoal, escreveu também uma bonita mensagem sobre o feito: