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futebol

Participantes diretos em vitória do Grêmio exaltam pontos como visitante

Biel e Elias Manoel destacaram vitória sobre o Operário em quebra de longa invencibilidade...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 09:17

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 09:17

Autor do gol e também da assistência que compuseram a vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o Operário, na última quarta-feira (27), os atacantes Biel e Elias Manoel frisaram a conquista de importantes pontos atuando na condição de visitante. >Quais são os jogos da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa do MundoO triunfo se tornou ainda mais importante quando se olha para os números que o time paranaense acumulava jogando na cidade de Ponta Grossa em cenário onde não perdia desde outubro do ano passado.
De lá pra cá, haviam sido 14 partidas entre a reta final Série B de 2021, o estadual desse ano e o início da atual segunda divisão com nove resultados positivos e três placares de igualdade.
- Muito feliz por marcar esse gol e conquistar a vitória fora de casa, o que vai ser muito importante esse ano. Porque essa Série B não é fácil, tem muitas equipes qualificadas e eu fui feliz ali e acabei fazendo o gol da vitória - afirmou Elias.
- Fico muito feliz com o passe e ter ajudado o Grêmio. Isso é o que eu mais quero aqui, estar sempre à disposição e ajudar, três pontos muito importantes. Agora vamos para casa, descansar e conto com o apoio da torcida gremista - ratificou Biel.
O próximo jogo do Imortal na temporada será no sábado (30), às 16h30 (de Brasília), recebendo o CRB pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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