Participantes diretos em vitória do Grêmio exaltam pontos como visitante

Autor do gol e também da assistência que compuseram a vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o Operário, na última quarta-feira (27), os atacantes Biel e Elias Manoel frisaram a conquista de importantes pontos atuando na condição de visitante. >Quais são os jogos da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa do MundoO triunfo se tornou ainda mais importante quando se olha para os números que o time paranaense acumulava jogando na cidade de Ponta Grossa em cenário onde não perdia desde outubro do ano passado.

De lá pra cá, haviam sido 14 partidas entre a reta final Série B de 2021, o estadual desse ano e o início da atual segunda divisão com nove resultados positivos e três placares de igualdade.

- Muito feliz por marcar esse gol e conquistar a vitória fora de casa, o que vai ser muito importante esse ano. Porque essa Série B não é fácil, tem muitas equipes qualificadas e eu fui feliz ali e acabei fazendo o gol da vitória - afirmou Elias.

- Fico muito feliz com o passe e ter ajudado o Grêmio. Isso é o que eu mais quero aqui, estar sempre à disposição e ajudar, três pontos muito importantes. Agora vamos para casa, descansar e conto com o apoio da torcida gremista - ratificou Biel.

O próximo jogo do Imortal na temporada será no sábado (30), às 16h30 (de Brasília), recebendo o CRB pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.