Partey não viaja com seleção de Gana e fica no Arsenal para tratar lesão

Thomas Partey não irá jogar pela seleção de Gana contra o Sudão pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações por conta de uma lesão na coxa sofrida no último jogo entre Arsenal e Aston Villa. Com isso, o meio-campista segue na Inglaterra para receber tratamento e estar disponível para o técnico Arteta o quanto antes.

As informações apontam que Partey está de bom humor e com a esperança de que o problema seja de curto prazo. Ainda não há previsão do tempo em que o atleta ficará afastado, enquanto os Gunners voltam à campo no próximo dia 22 para enfrentar o Leeds. O ganês tem sido peça chave no esquema do comandante espanhol.