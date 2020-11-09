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futebol

Partey não viaja com seleção de Gana e fica no Arsenal para tratar lesão

Meio-campista sofreu lesão na coxa no jogo do último domingo contra o Aston Villa...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 11:22

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:22

Crédito: Partey é peça chave no elenco do Arsenal (Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP
Thomas Partey não irá jogar pela seleção de Gana contra o Sudão pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações por conta de uma lesão na coxa sofrida no último jogo entre Arsenal e Aston Villa. Com isso, o meio-campista segue na Inglaterra para receber tratamento e estar disponível para o técnico Arteta o quanto antes.
As informações apontam que Partey está de bom humor e com a esperança de que o problema seja de curto prazo. Ainda não há previsão do tempo em que o atleta ficará afastado, enquanto os Gunners voltam à campo no próximo dia 22 para enfrentar o Leeds. O ganês tem sido peça chave no esquema do comandante espanhol.

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