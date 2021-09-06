Parte do elenco do São Paulo se reapresenta e realiza exercícios físicos no CT da Barra Funda

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo retomou os treinamentos nesta segunda-feira (6). Após o final de semana de folga, parte dos atletas se reapresentaram para treinos físicos, afim de aprimorar as condições para a volta dos jogos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Os novos contratados, Calleri e Gabriel, participaram dos treinos. As atividades visaram o ganho de ritmo desses atletas que chegaram recentemente ao clube.

Entre os jogadores que participaram das atividades físicas, os atacantes Pablo e Rigoni e o meia Benítez também se apresentaram no CT da Barra Funda.

Além destes atletas, os lesionados seguiram suas recuperações. Welington, William e Marquinhos seguiram os tratamentos. Arboleda, que estava se tratando no Equador, retornou ao Brasil e também participou das atividades desta segunda-feira.Os treinos normais com o elenco completo devem voltar nesta terça-feira (7), pelo período da tarde. O São Paulo se prepara para voltar aos gramados após período sem jogos.