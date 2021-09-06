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Parte do elenco do São Paulo se reapresenta e realiza exercícios físicos no CT da Barra Funda

Novos contratados e jogadores em recuperação física participaram das atividades desta segunda-feira (6). Restante do elenco se reapresenta nesta terça-feira (7)...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 18:59
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo retomou os treinamentos nesta segunda-feira (6). Após o final de semana de folga, parte dos atletas se reapresentaram para treinos físicos, afim de aprimorar as condições para a volta dos jogos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Os novos contratados, Calleri e Gabriel, participaram dos treinos. As atividades visaram o ganho de ritmo desses atletas que chegaram recentemente ao clube.
Entre os jogadores que participaram das atividades físicas, os atacantes Pablo e Rigoni e o meia Benítez também se apresentaram no CT da Barra Funda.
Além destes atletas, os lesionados seguiram suas recuperações. Welington, William e Marquinhos seguiram os tratamentos. Arboleda, que estava se tratando no Equador, retornou ao Brasil e também participou das atividades desta segunda-feira.Os treinos normais com o elenco completo devem voltar nesta terça-feira (7), pelo período da tarde. O São Paulo se prepara para voltar aos gramados após período sem jogos.
No próximo domingo (12), o time enfrenta o Fluminense, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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