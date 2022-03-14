Parque dos Príncipes e CT do PSG são pichados pela torcida

Na manhã desta segunda-feira, os muros do Parque dos Príncipes e do CT do Paris Saint-Germain amanheceram pichados em protesto realizado pela torcida. A insatisfação dos torcedores foi direcionada com críticas ao presidente Nasser Al-Khelaifi e ao diretor Leonardo.> Após vaias, Neymar reposta mensagem de Suárez: 'Sem memória’

No último domingo, o clube já havia sido alvo de críticas pelos torcedores. Apesar da vitória de 3 a 0 pelo Campeonato Francês, a torcida segue insatisfeita com a eliminação na Champions League e os craques Messi e Neymar foram vaiados.

Por meio de fotos publicadas pelo jornal francês ‘Le Parisien’, percebe-se as duras críticas aos dirigentes. Entre as frases pichadas no muro estão: ‘Leo/Nasser, longe da nossa terra’ e ‘Paris é nossa’.