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Parque dos Príncipes e CT do PSG são pichados pela torcida

Após eliminação de virada na Champions League, o presidente Nasser Al-Khelaifi e o diretor esportivo Leonardo foram os principais alvos do protesto dos torcedores
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Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:55
Na manhã desta segunda-feira, os muros do Parque dos Príncipes e do CT do Paris Saint-Germain amanheceram pichados em protesto realizado pela torcida. A insatisfação dos torcedores foi direcionada com críticas ao presidente Nasser Al-Khelaifi e ao diretor Leonardo.> Após vaias, Neymar reposta mensagem de Suárez: 'Sem memória’
No último domingo, o clube já havia sido alvo de críticas pelos torcedores. Apesar da vitória de 3 a 0 pelo Campeonato Francês, a torcida segue insatisfeita com a eliminação na Champions League e os craques Messi e Neymar foram vaiados.
Por meio de fotos publicadas pelo jornal francês ‘Le Parisien’, percebe-se as duras críticas aos dirigentes. Entre as frases pichadas no muro estão: ‘Leo/Nasser, longe da nossa terra’ e ‘Paris é nossa’.
Crédito: DirigentessãoalvosdecríticasdostorcedoresdoPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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