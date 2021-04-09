Parma x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

Neste sábado, o Parma recebe o Milan no Estádio Ennio Tardini, em Parma, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, às 13h (horário de Brasília). Com 60 pontos, a equipe visitante está na vice-liderança com 11 pontos a menos que a primeira colocada Inter de Milão. Já os mandantes, não vivem boa fase e, com apenas 20 pontos, ocupam o 19º lugar, sendo os penúltimos colocados.

> Confira a classificação do Campeonato ItalianoApesar do segundo lugar no Italiano, o Milan não vive uma fase regular. Após ser eliminado pelo Manchester United nas oitavas da Liga Europa, no campeonato Nacional as coisas também desandaram. Assim, nos últimos cinco confrontos, foram apenas duas vitórias, além de dois empates e uma derrota. Na última rodada, os comandados de Stefano Pioli empataram, em casa, contra o Sampdoria, que faz campanha mediana e está na 10ª posição.​Vale ressaltar que, além de não estar mais na Liga Europa o Milan também está fora da decisão da Copa da Itália, que será disputada por Juventus e Atalanta. Além disso, nesta temporada os Rossoneros tentam conquistar o Italiano pela primeira vez desde a temporada 2010/2011. No entanto, a distância para a líder Inter complica e, se ainda sonha com o título, precisa secar sua rival - que joga em casa contra o Cagliari - e vencer a todo custo a partida.

O Parma, por sua vez, embora seja o vice lanterna, ainda tem a possibilidade de sair da zona do rebaixamento. Isso porque, o Torino, primeiro clube de fora entre os três que caem, está com 24 pontos, quatro a mais que o Parma. Logo, dependendo dos resultados, se a equipe mandante superar o Milan, pode terminar a rodada com esperanças de "sobrevivência" na Série A. FICHA TÉCNICAPARMA x MILAN - Campeonato Italiano - 30ª rodada

Data e horário: 10/04/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (ITA)Onde assistir: Band (TV aberta) e Estádio TNT Sports (assinantes)

PARMA (Treinador: Roberto D´Aversa)Sepe; Laurini, Osorio, Bani e Gagliolo; Brugman, Kucka e Hernani; Man, Pellè e Gervinho.

Desfalques: Lacoponi, Valenti, Brunetta, Inglese, Caviglia, Zirkzee e Karamoh (todos lesionados)

MILAN (Treinador: Stefano Pioli)​Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomoru, Hernéndez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahomovic.