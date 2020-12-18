Parma x Juventus: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Marco Bertorello / AFP

Em situações diferentes na tabela, Parma e Juventus se enfrentarão neste sábado em busca de reencontrar o caminho das vitórias após empatarem na última rodada. A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, está marcada para começar às 16h45 (de Brasília) e será disputada no estádio Ennio Tardini, a casa do Parma.

+ Quem é o maior campeão europeu da década?Terceira colocada, a Juventus está há 11 partidas sem perder, mas ainda não empolgou sob o comando de Pirlo. Na última rodada, a Velha Senhora empatou em 1 a 1 com a Atalanta e desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença de quatro pontos para o líder Milan.

O Parma, por sua vez, ocupa atualmente a 14ª posição e vem de três empates consecutivos, incluindo um contra o Milan, no San Siro. A equipe não perde há cinco partidas e pode subir quatro posições na tabela em caso de vitória sobre o clube de Turim.

+ Confira a tabela completa do Campeonato ItalianoConfira mais informações de Parma x Juventus:

Estádio: Ennio Tardini, em Parma (ITA)Data: 19 de dezembro de 2020, às 16h45Árbitro: Gianpaolo Calvarese

Onde assistir: EI Plus e RAI

PARMA (Técnico: Fabio Liverani)Sepe; Iacoponi, Osório, Alves e Gagliolo; Kucka, Hernani e Kurtic; Karamoh, Gervinho e Cornelius.

Desfalques: Giuseppe Pezzella e Matteo Scozzarella.

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Bentancur, Rabiot, Chiesa e Kulusevski; Morata (Dybala) e Cristiano Ronaldo.