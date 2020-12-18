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Parma x Juventus: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado, às 16h45 (de Brasília), pela 13ª rodada do Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 15:09

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 15:09

Crédito: Marco Bertorello / AFP
Em situações diferentes na tabela, Parma e Juventus se enfrentarão neste sábado em busca de reencontrar o caminho das vitórias após empatarem na última rodada. A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, está marcada para começar às 16h45 (de Brasília) e será disputada no estádio Ennio Tardini, a casa do Parma.
+ Quem é o maior campeão europeu da década?Terceira colocada, a Juventus está há 11 partidas sem perder, mas ainda não empolgou sob o comando de Pirlo. Na última rodada, a Velha Senhora empatou em 1 a 1 com a Atalanta e desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença de quatro pontos para o líder Milan.
O Parma, por sua vez, ocupa atualmente a 14ª posição e vem de três empates consecutivos, incluindo um contra o Milan, no San Siro. A equipe não perde há cinco partidas e pode subir quatro posições na tabela em caso de vitória sobre o clube de Turim.
+ Confira a tabela completa do Campeonato ItalianoConfira mais informações de Parma x Juventus:
Estádio: Ennio Tardini, em Parma (ITA)Data: 19 de dezembro de 2020, às 16h45Árbitro: Gianpaolo Calvarese
Onde assistir: EI Plus e RAI
PARMA (Técnico: Fabio Liverani)Sepe; Iacoponi, Osório, Alves e Gagliolo; Kucka, Hernani e Kurtic; Karamoh, Gervinho e Cornelius.
Desfalques: Giuseppe Pezzella e Matteo Scozzarella.
JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Bentancur, Rabiot, Chiesa e Kulusevski; Morata (Dybala) e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Merih Demiral, Giorgio Chiellini e Arthur.

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