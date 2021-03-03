Parma x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

A líder Inter de Milão volta a jogar nesta quinta-feira. Fora de casa, a equipe de Antonio Conte enfrenta o Parma, que briga para escapar da zona de rebaixamento. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília).
Antes da partida, o treinador Antonio Conte falou sobre o que espera do confronto e disse que o Parma causou dificuldades à sua equipe.
- Esperamos um jogo difícil também porque neste ano e meio o Parma criou algumas dificuldades para nós, vencemos uma vez e empatámos os outros dois jogos. Estamos perante uma equipa que neste momento tem uma classificação elevada mas também possui elementos de experiência, jogadores técnicos, de qualidade e um bom treinador, por isso temos de ter cuidado e jogar da forma certa. Teremos que ser bons e muito cuidadosos na fase ofensiva também porque têm jogadores bons e rápidos para recomeçar que podem machucar.
FICHA TÉCNICAParma x Inter de MilãoData e horário: 04/03/2021, às 16h45 (horário de Brasília)Local: Estádio Ennio Tardini (Parma, ITA)Onde assistir: Bandsports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESParma (Treinador: Roberto D'Aversa)Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila
Desfalques: Inglese, Pellè, Cornelius e Gervinho (lesionados)
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Martínez, Lukaku
Desfalques: Sensi (lesionado)