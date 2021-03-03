futebol

Parma x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Antonio Conte tenta se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Italiano, enquanto os adversários tentam escapar da zona de rebaixamento...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:36

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
A líder Inter de Milão volta a jogar nesta quinta-feira. Fora de casa, a equipe de Antonio Conte enfrenta o Parma, que briga para escapar da zona de rebaixamento. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, o treinador Antonio Conte falou sobre o que espera do confronto e disse que o Parma causou dificuldades à sua equipe.
- Esperamos um jogo difícil também porque neste ano e meio o Parma criou algumas dificuldades para nós, vencemos uma vez e empatámos os outros dois jogos. Estamos perante uma equipa que neste momento tem uma classificação elevada mas também possui elementos de experiência, jogadores técnicos, de qualidade e um bom treinador, por isso temos de ter cuidado e jogar da forma certa. Teremos que ser bons e muito cuidadosos na fase ofensiva também porque têm jogadores bons e rápidos para recomeçar que podem machucar.
FICHA TÉCNICAParma x Inter de MilãoData e horário: 04/03/2021, às 16h45 (horário de Brasília)Local: Estádio Ennio Tardini (Parma, ITA)Onde assistir: Bandsports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESParma (Treinador: Roberto D'Aversa)Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila
Desfalques: Inglese, Pellè, Cornelius e Gervinho (lesionados)
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Martínez, Lukaku
Desfalques: Sensi (lesionado)

