Parma pagará multa de R$ 75 mil pela Warner Bros por vestir Buffon de Super-Homem

O Parma vai ter que pagar uma multa de 15 mil euros (cerca de R$ 75 mil na cotação atual) à Warner Bros por ter vestido o Buffon com a camisa do Super-Homem, segundo o jornal ‘Gazetta dello Sport’. Isto porque o clube anunciou a volta do goleiro com a frase ‘Super-Homem retorna’ e uma imagem do italiano com a camisa do super-herói.> Veja cinco motivos para Gabriel Jesus sair do Manchester City