Parma pagará multa de R$ 75 mil pela Warner Bros por vestir Buffon de Super-Homem

O Parma vai ter que pagar uma multa de 15 mil euros (cerca de R$ 75 mil na cotação atual) à Warner Bros por ter vestido o Buffon com a camisa do Super-Homem, segundo o jornal ‘Gazetta dello Sport’. Isto porque o clube anunciou a volta do goleiro com a frase ‘Super-Homem retorna’ e uma imagem do italiano com a camisa do super-herói.> Veja cinco motivos para Gabriel Jesus sair do Manchester City
Ainda de acordo com o jornal italiano, o estúdio gostaria de ter recebido um pedido do clube para ‘fantasiar’ Buffon, visto que se trata de um dos grandes ídolos da Itália e do futebol mundial.
Aos 44 anos, Buffon acertou sua renovação com o Parma até 2024. Atualmente o clube italiano disputa a segunda divisão do campeonato nacional.