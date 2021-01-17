Parma está próxima de acertar com Benatia, ex-Juventus, e Conti, do Milan

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Os jogadores Andrea Conti, do Milan, e Mehdi Benatia, do Al-Duhail, do Qatar, estão próximos de assinar com o Parma, da Itália. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da SkySports, os reforços serão anunciados já nesta janela de transferências pela equipe.

Quem leva o título italiano? Veja a tabelaBenatia, zagueiro marroquino que atuou na Juventus entre 2016 e 2019, pertence hoje ao Al-Duhail, do Catar. A proposta do Parma, segundo Di Marzio, é de empréstimo com cláusula obrigatória de compra no final do período. Os valores ainda não foram revelados.

Andrea Conti, lateral direito de 26 anos, pertence ao Milan desde 2017. O jogador não tem sido utilizado pelo técnico Stefano Pioli e, segundo o jornalista Fabrizio Romano, que completa a informação de Di Marzio, também está de saída para o Parma.