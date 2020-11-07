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Parma e Fiorentina ficam no empate sem gols pelo Italiano; confira os resultados de sábado

Cagliari vence a Sampdoria, enquanto o Spezia derrota o Benevento fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 19:17

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 19:17

Crédito: Divulgação/Fiorentina
Sem clubes da parte de cima da tabela em campo, o sábado do Campeonato Italiano foi marcado por confrontos do meio de tabela e da zona de rebaixamento. Quem se deu bem foram o Cagliari e o Spezia, que venceram a Sampdoria e o Benevento, respectivamente, e subiram posições na classificação. Na outra partida, Parma e Fiorentina não tiraram o zero do placar.No primeiro jogo de sábado, o Cagliari recebeu a Sampdoria e se recuperou da derrota na última rodada. Com gols do brasileiro João Pedro e do uruguaio Nahitan Nández, o clube da Sardenha venceu por 2 a 0 e chegou à 11ª posição, com 10 pontos. A Sampdoria, também com 10 pontos, fica na 10ª posição, por ter saldo de gols superior.
Em confronto direto pela fuga do rebaixamento, o Spezia visitou o Benevento e venceu por 3 a 0, se recuperando da goleada sofrida pela Juventus na última rodada. Pobega e Nzola (2) marcaram os gols da vitória do clube, que saltou da 17ª posição para 13º, com oito pontos. Já o Benevento, comandado por Filippo Inzaghi, sofreu a quarta derrota consecutiva e caiu para 16º, com seis pontos.
No último jogo do dia, Parma e Fiorentina se enfrentaram em busca de chegar à parte de cima da tabela, mas não conseguiram balançar as redes. Jogando fora de casa, o clube de Florença controlou a posse de bola e criou as melhores chances, mas não soube aproveitá-las. O destaque da partida foi o goleiro do Parma, Luigi Sepe, que garantiu o empate dos donos da casa. Com o resultado, a Fiorentina caiu para a 12ª, com oito pontos, enquanto o Parma fica em 15º, com seis pontos.

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