Parma e Fiorentina ficam no empate sem gols pelo Italiano; confira os resultados de sábado

Crédito: Divulgação/Fiorentina

Sem clubes da parte de cima da tabela em campo, o sábado do Campeonato Italiano foi marcado por confrontos do meio de tabela e da zona de rebaixamento. Quem se deu bem foram o Cagliari e o Spezia, que venceram a Sampdoria e o Benevento, respectivamente, e subiram posições na classificação. Na outra partida, Parma e Fiorentina não tiraram o zero do placar.No primeiro jogo de sábado, o Cagliari recebeu a Sampdoria e se recuperou da derrota na última rodada. Com gols do brasileiro João Pedro e do uruguaio Nahitan Nández, o clube da Sardenha venceu por 2 a 0 e chegou à 11ª posição, com 10 pontos. A Sampdoria, também com 10 pontos, fica na 10ª posição, por ter saldo de gols superior.

Em confronto direto pela fuga do rebaixamento, o Spezia visitou o Benevento e venceu por 3 a 0, se recuperando da goleada sofrida pela Juventus na última rodada. Pobega e Nzola (2) marcaram os gols da vitória do clube, que saltou da 17ª posição para 13º, com oito pontos. Já o Benevento, comandado por Filippo Inzaghi, sofreu a quarta derrota consecutiva e caiu para 16º, com seis pontos.