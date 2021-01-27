Parma, da Itália, faz oferta oficial pelo atacante Joshua Zirkzee, do Bayern de Munique

O Parma, da Itália, fez uma oferta oficial pelo atacante holandês Joshua Zirkzee, do Bayern de Munique. A proposta é de empréstimo com opção de compra que gira em torno de 15 milhões de euros – aproximadamente R$ 97,6 milhões. A informação é do jornalista Matteo Moretto, do Sky Sports.Chelsea empata na estreia de Thomas Tuchel como novo técnico da equipeO jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, confirmou a informação e disse que o Everton ainda continua na corrida. No entanto, Moretto destaca que os contatos foram positivos e existe um otimismo para um fechamento nas próximas horas.O Parma também está confiante na contratação de Dennis Man, do Steaua Bucareste, em definitivo.