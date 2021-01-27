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Parma, da Itália, faz oferta oficial pelo atacante Joshua Zirkzee, do Bayern de Munique

Atacante holandês também é alvo do Everton, da Inglaterra...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 17:36
Crédito: AFP
O Parma, da Itália, fez uma oferta oficial pelo atacante holandês Joshua Zirkzee, do Bayern de Munique. A proposta é de empréstimo com opção de compra que gira em torno de 15 milhões de euros – aproximadamente R$ 97,6 milhões. A informação é do jornalista Matteo Moretto, do Sky Sports.Chelsea empata na estreia de Thomas Tuchel como novo técnico da equipeO jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, confirmou a informação e disse que o Everton ainda continua na corrida. No entanto, Moretto destaca que os contatos foram positivos e existe um otimismo para um fechamento nas próximas horas.O Parma também está confiante na contratação de Dennis Man, do Steaua Bucareste, em definitivo.

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