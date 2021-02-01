Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Parma anuncia contratação por empréstimo de Joshua Zirkzee, do Bayern de Munique
futebol

Parma anuncia contratação por empréstimo de Joshua Zirkzee, do Bayern de Munique

Jovem jogador do Bayern de Munique assina contrato de empréstimo com o Parma, da Itália, até o final da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:25

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:25

Crédito: AFP
Nesta segunda-feira, o Parma anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do jovem atacante Joshua Zirkzee, que pertence ao Bayern de Munique. O contrato do jogador com a equipe italiano é até o final da temporada, mas com uma opção de compra no final do período.
Veja a tabela do ItalianoOs valores da contratação de Zirkzee ainda não foram divulgados, mesmo que o anúncio do clube italiano já tenha sido realizado nas redes sociais. Seu contrato com o Parma tem validade no final da temporada, em junho de 2021, e a cláusula de compra também não teve o seu valor divulgado.
Zirkzee iniciou a sua carreira no ADO Den Haa, e também passou pelo Feyenoord. O atacante chegou ao Bayern Munique em 2017, estreando pela equipa principal na temporada passada, e soma quatro gols em dezessete jogos.
Na 19ª colocação do Campeonato Italiano com apenas treze pontos somados em vinte partidas, o Parma enfrenta o Bologna, às 14h (de Brasília) deste domingo. Na briga contra o rebaixamento, a vitória é essencial para a fuga da degola.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados