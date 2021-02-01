Parma anuncia contratação por empréstimo de Joshua Zirkzee, do Bayern de Munique

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Nesta segunda-feira, o Parma anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do jovem atacante Joshua Zirkzee, que pertence ao Bayern de Munique. O contrato do jogador com a equipe italiano é até o final da temporada, mas com uma opção de compra no final do período.

Veja a tabela do ItalianoOs valores da contratação de Zirkzee ainda não foram divulgados, mesmo que o anúncio do clube italiano já tenha sido realizado nas redes sociais. Seu contrato com o Parma tem validade no final da temporada, em junho de 2021, e a cláusula de compra também não teve o seu valor divulgado.

Zirkzee iniciou a sua carreira no ADO Den Haa, e também passou pelo Feyenoord. O atacante chegou ao Bayern Munique em 2017, estreando pela equipa principal na temporada passada, e soma quatro gols em dezessete jogos.