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Parma acerta empréstimo de Andrea Conti com o Milan

Lateral direito italiano assina com Parma por empréstimo com obrigação de compra no final da temporada; contrato do jogador será até 2025...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 09:03

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 09:03

Crédito: Divulgação / Parma
O Parma anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral direito Andrea Conti, que estava no Milan. O jogador assina por empréstimo com cláusula obrigatória de compra após o final do período. Os valores ainda não foram anunciados, mas Conti assinará um contrato até 2025 com a sua nova equipe.
Quem leva o título italiano? Veja a tabelaAndrea Conti, lateral direito de 26 anos, pertence ao Milan desde 2017. O jogador não tem sido utilizado pelo técnico Stefano Pioli e, segundo o jornalista Fabrizio Romano, já conversava com o Parma desde a última semana. O Milan publicou uma nota anunciando a saída do italiano.
O Parma está hoje na luta contra o rebaixamento. Vice-lanterna do Campeonato Italiano com 13 pontos em 18 jogos, a equipe busca reforços para não ser rebaixada. O time enfrenta a Lazio hoje pela Coppa Italia, às 17:15h (de Brasília).

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