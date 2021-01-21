Parma acerta empréstimo de Andrea Conti com o Milan

Crédito: Divulgação / Parma

O Parma anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral direito Andrea Conti, que estava no Milan. O jogador assina por empréstimo com cláusula obrigatória de compra após o final do período. Os valores ainda não foram anunciados, mas Conti assinará um contrato até 2025 com a sua nova equipe.

Quem leva o título italiano? Veja a tabelaAndrea Conti, lateral direito de 26 anos, pertence ao Milan desde 2017. O jogador não tem sido utilizado pelo técnico Stefano Pioli e, segundo o jornalista Fabrizio Romano, já conversava com o Parma desde a última semana. O Milan publicou uma nota anunciando a saída do italiano.