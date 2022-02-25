Paris Saint-Germain x Saint-Étienne: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Francês. Em sábado de Carnaval no Brasil, o Paris Saint-Germain recebe o Saint-Étienne para um duelo da 26ª rodada do torneio nacional. O jogo acontece no Estádio Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINLíder do Campeonato Francês com 13 pontos de vantagem para o Olympique de Marseille, que é o segundo colocado, o PSG caminha a passos largos para mais uma conquista nacional. Na última temporada, o time de Mauricio Pochettino viu o Lille ser o campeão da Ligue 1.

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SAINT-ÉTIENNEMaior campeão francês, o Saint-Étienne não vive o melhor momento de sua história. O time alviverde está brigando para fugir da zona de rebaixamento e, neste momento, tem um ponto a mais que o primeiro clube do Z-3. Uma vitória contra o PSG é de suma importância.

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Paris Saint-Germain x Saint-ÉtienneLigue 1 - Campeonato Francês26ª Rodada​Data e horário: 26/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Pierre GaillousteAssistentes: Steven Torregrossa e Gwenaël PasqualottiTransmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Danilo Pereira (Ander Herrera), Gueye e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Neymar.

Desfalques: Verratti e Sergio Ramos (lesionados); Leandro Paredes (dúvida).

SAINT-ÉTIENNE (Técnico: Pascal Dupraz)Bernardoni; Sacko (Moukoudi), Mangala e Nade; Thioub, Gourna-Douath, Camara, Kolodziejczak e Boudebouz; Khazri e Bouanga (Nordin).

Desfalques: Youssouf (lesionados); Sissoko, Crivelli, Gnagnon, Khazri e Moueffek (dúvidas).