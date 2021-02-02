Paris Saint-Germain x Nimes: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: PSG conta com Neymar liderando o time para buscar vitória na Ligue 1 (DAMIEN MEYER / AFP

Após a inesperada derrota do Paris Saint-Germain para o Lorient no último final de semana, a equipe de Mauricio Pochettino volta aos gramados diante do Nimes nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). O gigante francês caiu para o 3º lugar da Ligue 1 e tenta retomar a liderança contra o lanterna da competição.Postura diferente

- Eu assumo minha responsabilidade (pela derrota contra o Lorient). Devemos reagir e conquistar os três pontos contra o Nimes. Temos que melhorar coletivamente e estamos focados para a partida. Em um mês, jogamos muito, mas não tivemos muito tempo para treinar. Queremos vencer a Ligue 1, é o nosso objetivo prioritário e há tempo para isso - afirmou Pochettino.

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Favorável

A vida do PSG não está tranquila nesta temporada, mas o confronto é favorável em um momento complicado da temporada. O Nimes tem a pior defesa do torneio, com 44 gols sofridos, e o segundo pior ataque, com 17 gols marcados, enquanto o time da capital lidera a Ligue 1 em todos os quesitos. O retrospecto também é positivo para o time de Neymar, já que em 27 jogos na história, os mandantes venceram 14 e perderam apenas oito.

FICHA TÉCNICA:Paris Saint-Germain x Nimes

Data e horário: 3/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Rico; Dagba, Kehrer, Kimpembe e Kurzawa; Paredes e Gueye; Di Maria, Rafinha e Mbappe; Icardi.

Desfalques: Verratti, Diallo, Navas e Marquinhos (machucados). Neymar (suspenso).

NIMES (Técnico: Jérôme Arpinon)Reynet; Alakouch, Deaux, Briancon e Meling; Cubas e Fomba; Ferhat, Ripart e Eliasson; Kone.