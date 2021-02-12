futebol

Paris Saint-Germain x Nice: onde assistir e as prováveis escalações

Time de Mauricio Pochettino luta pela liderança do Campeonato Francês, mas joga desfalcado no último duelo antes das oitavas de final da Champions League...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 12:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 12:12
Crédito: Sameer Al-DOUMY / AFP
Sem Neymar, sem Di María e no último jogo antes do confronto contra o Barcelona pela Champions League, o Paris Saint-Germain encara o Nice neste sábado, às 13h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O clube ocupa o 3º lugar na tabela de classificação e busca alcançar o Lille na liderança da competição.Jogo chave
- O jogo contra o Nice é a nossa prioridade, é uma partida muito importante para nós. Temos que colocar a melhor e mais forte equipe para conseguir a vitória. Desde a minha chegada, meu time e eu sabemos que todo jogo é importante e uma vitória nos daria confiança para o próximo - disse Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Favoritismo
Além dos desfalques no setor ofensivo, o técnico argentino também não pode contar com Verratti. Apesar dos problemas, o PSG joga em casa contra o 13º colocado e o Nice possui o 5º pior ataque da Ligue 1 com apenas 27 gols marcados, enquanto enfrenta a melhor defesa da competição e que não sofre um gol desde janeiro.
FICHA TÉCNICA:Paris Saint-Germain x Nice
Data e horário: 13/2/2021, às 13h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Rico; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa; Gueye, Paredes e Draxler; Sarabia, Icardi e Mbappe.
Desfalques: Neymar, Di María, Verratti e Navas (machucados).
NICE (Técnico: Adrian Ursea)Benitez; Pelmard, Saliba, Todibo e Kamara; Thuram, Lees Melou e Boudaoui; Lopes, Maolida e Gouiri.
Desfalques: Jordan Lotomba, Youcef Atal, Jeff Reine-Adelaide e Kasper Dolberg (machucados).

