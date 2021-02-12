Paris Saint-Germain x Nice: onde assistir e as prováveis escalações

Sem Neymar, sem Di María e no último jogo antes do confronto contra o Barcelona pela Champions League, o Paris Saint-Germain encara o Nice neste sábado, às 13h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O clube ocupa o 3º lugar na tabela de classificação e busca alcançar o Lille na liderança da competição.Jogo chave
- O jogo contra o Nice é a nossa prioridade, é uma partida muito importante para nós. Temos que colocar a melhor e mais forte equipe para conseguir a vitória. Desde a minha chegada, meu time e eu sabemos que todo jogo é importante e uma vitória nos daria confiança para o próximo - disse Pochettino.
Além dos desfalques no setor ofensivo, o técnico argentino também não pode contar com Verratti. Apesar dos problemas, o PSG joga em casa contra o 13º colocado e o Nice possui o 5º pior ataque da Ligue 1 com apenas 27 gols marcados, enquanto enfrenta a melhor defesa da competição e que não sofre um gol desde janeiro.
FICHA TÉCNICA:Paris Saint-Germain x Nice
Data e horário: 13/2/2021, às 13h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Rico; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa; Gueye, Paredes e Draxler; Sarabia, Icardi e Mbappe.
Desfalques: Neymar, Di María, Verratti e Navas (machucados).
NICE (Técnico: Adrian Ursea)Benitez; Pelmard, Saliba, Todibo e Kamara; Thuram, Lees Melou e Boudaoui; Lopes, Maolida e Gouiri.
Desfalques: Jordan Lotomba, Youcef Atal, Jeff Reine-Adelaide e Kasper Dolberg (machucados).