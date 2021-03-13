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Paris Saint-Germain x Nantes: onde assistir e as prováveis escalações

Mauricio Pochettino não garantiu presença de Neymar no duelo, mas vice-líder da Ligue 1 tem favoritismo e está empolgado após classificação na Champions League...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 13:28
Crédito: Mbappé deve liderar o PSG neste domingo na Ligue 1 (AFP
O Paris Saint-Germain encara o Nantes neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O time de Mauricio Pochettino está empolgado após a classificação da equipe às quartas de final da Champions League, mas o comandante argentino não garantiu a presença de Neymar na partida, que segue treinando e se recuperando de lesão sofrida em fevereiro.Seriedade
- O Nantes é uma equipe muito física e que vai tornar as coisas difíceis, como o Monaco fez há três semanas. Dominar o jogo depois de disputar a Champions League é sempre importante. Sabemos que será um jogo complicado, mas temos que estar com energia e ser eficientes para conquistar a vitória - avaliou Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Opostos
O PSG possui todo o favoritismo, pois possui o elenco mais forte da Ligue 1, ocupa a vice-liderança, tem o melhor ataque da competição e a melhor defesa. Por outro lado, o Nantes ocupa a 19ª colocação do Campeonato Francês, com apenas quatro vitórias e o terceiro pior time ofensivo do torneio com apenas 28 gols marcados.
FICHA TÉCNICA:Paris Saint-Germain x Nantes
Data e horário: 14/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Zidane)Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye e Danilo Pereira; Di Maria, Rafinha e Mbappé; Icardi
Desfalques: Kean (Covid-19)
NANTES (Técnico: Antoine Kombouaré)Lafont; Appiah, Girotto, Castelletto e Traore; Blas, Toure, Chirivella e Simon; Louza; Kolo Muani
Desfalques: Sebastien Corchia e Fábio (machucados)

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