Paris Saint-Germain x Montpellier: onde assistir e prováveis escalações

Nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Montpellier no Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês, e a bola passa a rolar às 17h (de Brasília). O PSG está na busca pela liderança isolada do campeonato, visto que Lille e Lyon estão já na sua cola.
O Paris Saint-Germain chega no confronto contra o Montpellier empolgado após vencer o Angers, fora de casa, e conquistar a Supercopa da França contra o Olympique de Marselha. Além disso, o time da capital pode contar já com um Neymar 100% recuperado de lesão, após ficar um mês fora e não fazer partidas excepcionais em sua volta.
Para a partida contra o Montpellier, Mauricio Pochettino e seus auxiliares buscam explorar mais uma vez o explosivo ataque, com Neymar e Mbappé como principais expoentes desta força ofensiva. Na busca pela liderança isolada (o PSG está empatado com o Lille em 42 pontos), apenas a vitória interessa.
O Montpellier, na 11ª colocação, busca sair do meio da tabela para encontrar a zona de classificação para uma competição europeia, ainda que tal destino pareça longe. Com 28 pontos somados, a distância para o Mônaco, primeiro na classificação para a Europa League, é menor que a distância para o Nimes, primeiro na zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICAParis Saint-Germain x Montpellier
Data e horário: 22/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)Árbitro: Willy DelajodAssistentes: Phillipe Jeanne e Erwan FinjeanOnde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESPSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo e Kimpembe; Verratti e Paredes; Di María, Neymar, Mbappé e Icardi.
Desfalques: Bernat e Kurzawa (lesionados); Rafinha (Covid-19).
MONTPELLIER (Treinador: Michel Der Zakarian)Omlin; Sambia, Congré, Pedro Mendes, Cozza e Ristic; Damien Le Tallec, Ferri e Mollet; Laborde e Delort.