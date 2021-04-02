Paris Saint-Germain x Lille: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Depois da pausa internacional para a Data-Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Francês. E neste sábado, tem confronto direto entre líder e vice-líder. PSG e Lille se enfrentam pela 31ª rodada, no Parque dos Príncipes, às 12h (de Brasília).

+ Veja a tabela da Ligue 1O técnico Mauricio Pochettino ganhou o reforço de Neymar na última partida antes da Data-Fifa e agora terá o brasileiro totalmente recuperado. Em entrevista coletiva, o comandante parisiense disse que o camisa 10 treinou bem durante a pausa e que está feliz com o desempenho do jogador.

- A pausa internacional foi importante para o Neymar. Ele conseguiu treinar em um nível muito alto por duas semanas e mostrou sua determinação em voltar. Ele agora deve melhorar seu ritmo de jogo e seu nível físico porque lhe falta tempo de jogo, mas estamos muito felizes com o que ele fez durante o intervalo - disse Pochettino.

Vice-líder do Campeonato Francês, mas empatado em pontos com o primeiro colocado, que é justamente o PSG, o Lille acredita que pode surpreender. No entanto, em caso de derrota, o técnico Christophe Galtier disse que não é para jogar a toalha.

- Quem vencer ainda não será campeão e quem perder ainda estará na corrida. Depois disso, ainda restarão sete partidas. Jogar contra o PSG exige muito caráter, investimento e determinação, então espero que tenhamos esses ingredientes - disse Christophe Galtier.

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Paris Saint-Germain x LilleCampeonato Francês - 31ª rodada

Data e horário: 03/04/2021, às 12h (de Brasília)​Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: One Football

PROVÁVEIS TIMES

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Paredes, Di María, Rafinha e Neymar; Mbappé.

Desfalques: Verratti, Kehrer, Icardi, Sarabia, Bernat e Letellier (lesionados).

LILLE (Técnico: Christophe Galtier)Maignan; Djalo, José Fonte, Botman e Reinildo; Ikoné, Benjamin André, Renato Sanches e Bamba; Jonathan David e Yilmaz.