Paris Saint-Germain x Brest: saiba onde assistir e prováveis escalações

Está chegando a hora de Mauricio Pochettino voltar ao estádio do PSG. Após atuar como jogador no clube parisiense, o argentino fará sua estreia em casa neste sábado. O atual campeão francês recebe o Brest, pela Ligue 1, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.
Após empate com o Saint-Étienne na estreia de Pochettino, o Paris Saint-Germain tenta reencontrar o caminho das vitórias. Em coletiva de imprensa, o ex-comandante do Tottenham disse estar feliz por voltar ao Parque dos Príncipes e espera uma vitória contra o décimo colocado.
- Será uma noite especial para mim, voltarei ao Parque depois de usar esta camisa há muito tempo. Infelizmente, será sem os torcedores, que desejo rever o mais brevemente possível. Mas sim, será um momento muito especial para mim - disse Pochettino.
O treinador ainda não contará com o brasileiro Neymar, que se recupera de uma entorse no tornozelo. A tendência, segundo o comandante, é ter o camisa 10 na próxima quarta-feira, contra o Olympique de Marselha, na Supercopa da França.
- Vamos fazer uma avaliação do estado dele hoje e ver se ele consegue voltar com o elenco em breve, e decidiremos se ele vai treinar com o elenco nas próximas horas. Veremos se ele estará presente na Supercopa da França.
O Brest, por sua vez, quer surpreender e pintar a zebra na capital francesa. O time de Olivier Dall'Oglio começou 2021 com o pé direito e venceu o Nice por 2 a 0 na última rodada.
FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x BrestCampeonato Francês - 19ª Rodada
Data e horário: 09/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Hakim Ben El HadjAssistentes: Gwenaël Pasqualotti e Mohamed BenkemoucheOnde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS TIMESPSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Kehrer e Bakker; Gueye, Ander Herrera e Verratti; Di María, Kean e Mbappé.
Desfalques: Neymar, Icardi, Danilo Pereira, Kurzawa, Florenzi, Kimpembe e Paredes (lesionados); Rafinha (Covid-19).
BREST (Técnico: Olivier Dall'Oglio)Larsonneur; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle e Perraud; Faivre, Lasne, Belkebla e Honorat; Mounié, Cardona.
Desfalques: Bain e Le Douaron (lesionados).