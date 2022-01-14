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Paris Saint-Germain x Brest: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

PSG não irá contar com Lionel Messi e Neymar, mas confia em Mbappé no comando de ataque para voltar a vencer na Ligue 1 em busca do título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 10:33

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 10:33

Após tropeçar diante do Lyon, o Paris Saint-Germain recebe o Brest neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. Mauricio Pochettino não contará com peças chaves do elenco, mas busca a vitória em busca do título nacional.BOM AMBIENTE- Estou muito feliz, pois treinamos bem nesta semana. O espírito do grupo é muito bom, assim como a atmosfera. Há muito envolvimento e atenção de todos os jogadores. Será importante retormar a vitória e confiamos uns nos outros. Será nosso primeiro jogo no Parque dos Príncipes e faremos de tudo por um resultado positivo - garantiu Mauricio Pochettino, técnico do PSG.
> Veja a tabela da Ligue 1
SEM ESTRELASApesar do favoritismo, Mauricio Pochettino não irá contar com Lionel Messi, que ainda se recupera da Covid-19 e não treinou com o grupo nesta sexta-feira, e segue com a ausência de Neymar, que se recupera de uma lesão sofrida no tornozelo ainda em 2021.
FICHA TÉCNICA:Paris Saint-Germain x Brest
Data e horário: 15/1/2022, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Wijnaldum, Paredes e Verratti; Di Maria, Icardi e Mbappe
Desfalques: Neymar (machucado). Lionel Messi (Covid-19). Abdou Diallo, Achraf Hakimi e Idrissa Gueye (Copa Africana de Nações)
BREST (Técnico: Michel Der Zakarian)Bizot; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle e Duverne; Faivre, Lasne, Agoume e Honorat; Mounie e Cardona
Desfalques: Romain Del Castillo e Sebastien Cibois (machucados). Haris Belkebla (Copa Africana de Nações)
Crédito: PSGbuscareencontrarcaminhodasvitóriasnaLigue1(Foto:LOICVENANCE/AFP

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