Paris Saint-Germain x Brest: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Após tropeçar diante do Lyon, o Paris Saint-Germain recebe o Brest neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. Mauricio Pochettino não contará com peças chaves do elenco, mas busca a vitória em busca do título nacional.BOM AMBIENTE- Estou muito feliz, pois treinamos bem nesta semana. O espírito do grupo é muito bom, assim como a atmosfera. Há muito envolvimento e atenção de todos os jogadores. Será importante retormar a vitória e confiamos uns nos outros. Será nosso primeiro jogo no Parque dos Príncipes e faremos de tudo por um resultado positivo - garantiu Mauricio Pochettino, técnico do PSG.