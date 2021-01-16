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futebol

Paris Saint-Germain vence o Angers com gol de Kurzawa e assume a ponta do Francês

Time de Neymar não teve atuação de gala, mas segurou a vitória para ultrapassar o Lyon e assumir a liderança do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 19:10

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 19:10

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
Neste sábado, o Angers recebeu o PSG pela 20ª rodada do Campeonato Francês no Estádio Raymond Kopa. Favorito, o Paris Saint-Germain entrou em campo na busca pela liderança, mas teve um adversário muito organizado defensivamente e que atormentou no ataque. Ainda assim, quem saiu com a vitória foi o time de Neymar, que celebrou o gol de Kurzawa para dormir na liderança da Ligue 1.
O PSG vai manter a liderança? Veja já a tabelaDEFESA DE FERRO​O Angers enfrentou um ataque formado por Neymar, Mbappé, Di María e Moise Kean, mas soube segurá-los muito bem. Durante a primeira etapa, os laterais do time da casa, Manceau e Doumbia, se juntaram aos zagueiros Traoré e Thomas para fazer um ótimo bloqueio do setor ofensivo do PSG.
PERIGO​A defesa do Angers estava bem postada, e o ataque passou a oferecer perigo ao time do Paris. O destaque do time foi, com certeza, Angelo Fulgini, que participou da criação de chances para o Angers. Com a entrada de Stéphane Bahoken, a equipe tentava ainda abrir o placar, mas não conseguiu.
KURZAWA SALVADORA partida do PSG não era das melhores, e ainda tinha Neymar voltando de contusão, com o camisa 10 fazendo um bom jogo, ao contrário de Mbappé, que recebeu boas chances do brasileiro, mas não soube aproveitá-las. Quem salvou o Paris Saint-Germain foi o lateral esquerdo Kurzawa, que fez o único gol da partida após uma boa jogada do time pela direita.
DIFICULDADESSem o treinador Mauricio Pochettino, que testou positivo para Covid-19, o Paris Saint-Germain foi treinado pelos auxiliares do argentino na partida contra o Angers. Com o placar positivo, o PSG mostrou muita dificuldade em buscar uma jogada criativa e que oferecesse perigo ao adversário, muitas vezes chamando o Angers para seu campo na busca de um contra-ataque em velocidade.
SEQUÊNCIA​O Angers enfrenta o Bordeaux no próximo domingo, 24, às 9h (de Brasília) pelo Campeonato Francês. O PSG volta a jogar da Ligue 1 na sexta-feira, 22, às 17h (de Brasília), quando enfrenta o Montpellier.

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