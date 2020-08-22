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Paris Saint-Germain tenta a contratação de Pavard, do Bayern

Clube francês busca um nome para a lateral-direita e jogador do Bayern agrada a Leonardo. Léo Dubois, do Lyon, e Bellerín, do Arsenal, também já foram especulados...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 12:32

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 12:32

Crédito: Christof STACHE / AFP
A final da Liga dos Campeões acontece só no domingo, mas a relação entre PSG e Bayern de Munique pode ir além da grande decisão continental. De acordo com informações do jornal "L'Équipe", o clube parisiense tenta a contratação do lateral-direito Benjamin Pavard, dos bávaros.O clube alemão, por sua vez, não facilitará a saída do jogador, que é peça importante do técnico Hansi Flick e chegou à Allianz Arena em julho de 2019. Na ocasião, a equipe de Munique pagou a multa rescisória do jogador, 35 milhões de euros (R$ 149 milhões à época do negócio), para tirá-lo do Stuttgart.
Se Pavard jogará no Bayern de Munique ou no PSG na próxima temporada ainda não é possível saber. Certo é que neste domingo o francês terá um compromisso justamente contra seu pretendente em busca do troféu mais cobiçado da Europa.

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