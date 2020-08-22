Paris Saint-Germain tenta a contratação de Pavard, do Bayern

A final da Liga dos Campeões acontece só no domingo, mas a relação entre PSG e Bayern de Munique pode ir além da grande decisão continental. De acordo com informações do jornal "L'Équipe", o clube parisiense tenta a contratação do lateral-direito Benjamin Pavard, dos bávaros.O clube alemão, por sua vez, não facilitará a saída do jogador, que é peça importante do técnico Hansi Flick e chegou à Allianz Arena em julho de 2019. Na ocasião, a equipe de Munique pagou a multa rescisória do jogador, 35 milhões de euros (R$ 149 milhões à época do negócio), para tirá-lo do Stuttgart.