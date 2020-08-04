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Paris Saint-Germain tenta a contratação de lateral do Lyon

Léo Dubois, de 25 anos, é um dos destaques do time francês e homem de confiança do técnico Rudi Garcia...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 16:07

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:07

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após perder o lateral-direito Thomas Meunier, que finalizou seu contrato e acertou com o Borussia Dortmund, o PSG tem um novo alvo para o setor defensivo. De acordo com informações do "Le10Sport", Léo Dubois, do Lyon, é o escolhido pela equipe da capital francesa.O time de Neymar, inclusive, já teria feito uma proposta para o jogador no valor de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação atual) e o Lyon, que ficou satisfeito com o valor, segundo a publicação, está perto de finalizar o negócio.
Na atual temporada, Dubois fez 24 jogos, a grande maioria como titular, e chegou a ser capitão da equipe em algumas oportunidades. Na próxima sexta-feira, o jogador terá pela frente a Juventus, pela Liga dos Campeões.

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