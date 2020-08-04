Paris Saint-Germain tenta a contratação de lateral do Lyon

Após perder o lateral-direito Thomas Meunier, que finalizou seu contrato e acertou com o Borussia Dortmund, o PSG tem um novo alvo para o setor defensivo. De acordo com informações do "Le10Sport", Léo Dubois, do Lyon, é o escolhido pela equipe da capital francesa.O time de Neymar, inclusive, já teria feito uma proposta para o jogador no valor de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação atual) e o Lyon, que ficou satisfeito com o valor, segundo a publicação, está perto de finalizar o negócio.