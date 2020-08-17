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futebol

Paris Saint-Germain tem interesse na contratação de Arturo Vidal

Meio-campista chileno é um dos nomes da lista de dispensáveis do Barcelona. Veterano tem 33 anos, está no último ano de contrato e pode fazer parte de um elenco vencedor...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:26

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 08:26
Crédito: Vidal pode jogar pelo PSG na próxima temporada (Divulgação/Barcelona
Arturo Vidal pode jogar pelo Paris Saint-Germain na próxima temporada, de acordo com o portal chileno “La Cuarta”. Os dirigentes do clube francês já informaram o entorno do jogador para que ele conheça o interesse da equipe. Apesar disso, todo o processo de negociação só deve acontecer após o fim da participação do time na Liga dos Campeões.O meio-campista chegaria para compor elenco e poderia até brigar por uma vaga nos 11 titulares. Aos 33 anos e com contrato até 2021, Vidal pode fazer seu último grande contrato na carreira na Europa e ter a oportunidade de jogar em um clube em que possa ser vencedor e aumentar seu cartel de títulos no Velho Continente.
O chileno é um dos nomes considerados transferíveis pelo Barcelona no projeto de reestruturação que o clube catalão quer fazer após a eliminação na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique por 8 a 2. Além de Vidal, Rakitic, Dembélé, Firpo, Umtiti e Braithwaite também não devem seguir até o próximo ano.

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