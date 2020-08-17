Paris Saint-Germain tem interesse na contratação de Arturo Vidal

Arturo Vidal pode jogar pelo Paris Saint-Germain na próxima temporada, de acordo com o portal chileno “La Cuarta”. Os dirigentes do clube francês já informaram o entorno do jogador para que ele conheça o interesse da equipe. Apesar disso, todo o processo de negociação só deve acontecer após o fim da participação do time na Liga dos Campeões.O meio-campista chegaria para compor elenco e poderia até brigar por uma vaga nos 11 titulares. Aos 33 anos e com contrato até 2021, Vidal pode fazer seu último grande contrato na carreira na Europa e ter a oportunidade de jogar em um clube em que possa ser vencedor e aumentar seu cartel de títulos no Velho Continente.